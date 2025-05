Oktagon Valle d’Aosta: sfida SVI-ITA nella categoria fino a 71kg.

La spettacolare cornice di Courmayeur ospiterà il prossimo 7 giugno uno degli eventi più attesi nel panorama degli sport da combattimento: Oktagon Valle d’Aosta. Tra gli incontri di punta della serata spicca il match nella categoria -71kg FCR, che vedrà opposti Killian Emery giovane talento svizzero, e uno dei nomi più in forma del circuito italiano: Gioele Giambattista di Pietro Leo.

Il fighter elvetico arriva a questo incontro forte dell’entusiasmo per la sua ultima vittoria, un match dominato che ha confermato la sua crescita tecnica e mentale. Determinato, agile e con uno stile offensivo ben strutturato, rappresenta una minaccia concreta per qualsiasi avversario nella categoria.

Dall’altra parte, il suo avversario non ha bisogno di molte presentazioni: Gioele Giambattista di Pietro Leo, vicecampione nazionale FCR -70kg, è un punto di riferimento per la palestra siciliana Vittoria. Atleta preparato e dal grande cuore, Di Pietro Leo si distingue per la sua capacità di leggere il match e colpire con grande precisione nei momenti decisivi. Il titolo sfiorato a livello nazionale lo ha motivato ulteriormente, e Oktagon Valle D’Aosta rappresenta per lui un’opportunità cruciale per consolidare la sua posizione tra i migliori d’Italia.

L’incontro si preannuncia ad alta intensità, con due stili diversi che si scontrano: da un lato, l’imprevedibilità e la freschezza dello svizzero; dall’altro, l’esperienza e il temperamento del fighter siciliano.