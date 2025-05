Betting – La famiglia Coates pronta a vendere il brand Bet365.

Secondo quanto riporta l’agenzia specializzata Agimeg, la famiglia Coates, proprietaria del colosso britannico del settore del gioco Bet365 (già sponsor della UEFA Champions League e di altre realtà sportive), sta valutando la possibilità di vendere parzialmente o totalmente l’azienda, con una valutazione che potrebbe raggiungere i 9 miliardi di sterline. Secondo quanto riportato dal The Guardian, la società guidata dall’imprenditrice Denise Coates ha avviato colloqui con banche d’investimento di Wall Street e consulenti statunitensi per esplorare diverse opzioni strategiche, tra cui una vendita parziale a investitori di private equity o una futura quotazione in borsa negli Stati Uniti.

Una delle ipotesi considerate prevede la cessione di una quota a un fondo di investimento privato, mantenendo una partecipazione di controllo prima di procedere a una possibile IPO. Un’altra opzione potrebbe essere lo spin-off di una parte dell’azienda, piuttosto che una quotazione completa della società con sede a Stoke-on-Trent.

Denise Coates, fondatrice e amministratrice delegata di Bet365, detiene il 58% delle azioni della società. Una vendita completa potrebbe fruttarle oltre 5 miliardi di sterline, coronando una straordinaria storia di crescita iniziata da un modesto ufficio prefabbricato in un parcheggio di Stoke.

Negli ultimi anni, Bet365 ha ampliato la sua presenza negli Stati Uniti e in altri stadi del SudAmerica, ottenendo licenze in 13 stati e capitalizzando sul boom delle scommesse sportive seguito alla decisione della Corte Suprema del 2018 di annullare il divieto federale in materia. Recentemente, l’azienda ha anche annunciato il ritiro dal mercato cinese, una mossa che potrebbe renderla più attraente per gli investitori americani, considerando le controversie legate alla legalità delle scommesse in Cina.