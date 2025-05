Visit Rwanda sbarca in Spagna: l’Atlético Madrid apre la strada al calcio africano.

(di Alfredo Mastropasqua) – Dopo Premier League inglese, Ligue1 francese e Bundesliga tedesca adesso anche LaLiga. L’Atlético Madrid (tra i top club del calcio iberico) ha siglato un accordo di sponsorizzazione con il Rwanda Development Board. Il marchio promoturistico “Visit Rwanda” sarà il nuovo partner ufficiale del club fino al 30 giugno 2028. Questo accordo segna un’importante novità nel panorama calcistico spagnolo sotto il profilo delle sponsorship sportive.

Il logo di “Visit Rwanda” comparirà sulle divise di allenamento e riscaldamento della squadra maschile a partire da subito, e dalla prossima stagione anche sulle maglie delle squadre femminili. Inoltre, il marchio sarà visibile all’interno dell’avveniristico stadio Riyadh Air Metropolitano e sulle piattaforme digitali del club. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza dell’Atlético in Africa e promuovere il turismo e gli investimenti in Ruanda.

Questa operazione si inserisce in una strategia più ampia dell’Atlético Madrid, che ha recentemente siglato altre alleanze internazionali con partner di alto profilo come Riyadh Air, Red Bull, Nike e birra Mahou. Tali accordi hanno contribuito a posizionare il club al 12° posto in Europa per ricavi, con 409,5 milioni di euro secondo Deloitte Football Money League.

“Visit Rwanda” non è nuovo nel mondo del calcio europeo: ha già collaborato con club come Bayern Monaco (di cui è platinum partner), Paris Saint-Germain (premium partner) e Arsenal (sleeve sponsor). Queste partnership hanno suscitato discussioni riguardo al cosiddetto “sportswashing”, ovvero l’uso dello sport per migliorare l’immagine internazionale di un paese. In particolare, secondo quanto riportato dall’agenzia internazionale Reuters, la Repubblica Democratica del Congo ha chiesto la cessazione di tali accordi a causa di alcune presunte implicazioni politiche e umanitarie.

Nonostante le critiche, l’Atlético Madrid ha sottolineato che questa collaborazione rappresenta un’opportunità per promuovere la diversità e l’internazionalizzazione del club. Jean-Guy Afrika, direttore del Rwanda Development Board, ha evidenziato che l’accordo contribuirà a posizionare il Ruanda (paese in Africa con la maggiore densità di popolazione) come destinazione globale per il turismo (da vedere il Parco nazionale dei Vulcani, che ospita un terzo della popolazione dei “gorilla di montagna”), gli investimenti e lo sviluppo giovanile attraverso lo sport.

Con l’ingresso di “Visit Rwanda” nel calcio spagnolo, l’Atlético Madrid si conferma all’avanguardia nella costruzione di alleanze internazionali strategiche, aprendo nuove porte per il calcio africano in Europa.

L’accordo di sponsorizzazione tra l’Atlético Madrid e Visit Rwanda ha una durata fissata fino al 30 giugno 2028, come confermato dal club spagnolo. Tuttavia, i dettagli finanziari specifici di questo contratto non sono stati resi pubblici.

Per avere un’idea del valore di tali accordi, è utile considerare gli altri contratti simili firmati da Visit Rwanda con club europei. Ad esempio, l’accordo con l’Arsenal FC è stato rinnovato nel 2021 per un valore di circa 10 milioni di sterline all’anno, con una durata di quattro anni, portando il valore complessivo a circa 40 milioni di sterline. Analogamente, l’accordo con il Paris Saint-Germain, iniziato nel 2019, aveva un valore stimato tra 9 e 11 milioni di dollari all’anno. Visit Rwanda investe anche nel ciclismo firmando l’omonimo Tour (uno dei giri ciclistici con maggiori aspettative di crescita a livello marketing e tv – nella foto in primo piano), la prova di Ironman in Rwanda e nella pallacanestro la Basketball Afrika League, di cui è founder e host partner).

Sebbene non siano disponibili cifre ufficiali per l’accordo con l’Atlético Madrid, è plausibile ipotizzare che l’importo annuo si collochi in una fascia simile a quella degli altri contratti precedenti, tenendo conto delle dimensioni e della visibilità internazionale del club spagnolo in Europa.