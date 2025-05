Chelsea FC annuncia DAMAC come nuovo sponsor di maglia, ma pensa già al 2026.

(di Lorenzo Vulpis) – Chelsea FC ha ufficialmente annunciato DAMAC Properties come nuovo sponsor di maglia per il resto della stagione 2024/25. Questa partnership segna la fine di un periodo senza sponsor di maglia per il club, iniziato dopo la conclusione dell’accordo con il marchio Infinite Athlete nel maggio 2024 .​

Il logo di DAMAC apparirà sul fronte delle maglie di Chelsea per le ultime partite della stagione, tra cui le semifinali della UEFA Conference League contro il Djurgården e le rimanenti partite di Premier League, nonché le ultime gare della squadra femminile . Tuttavia, l’accordo non include la partecipazione del club al Club World Cup estivo, poiché Chelsea è ancora in trattative per un accordo a lungo termine per la stagione 2025/26 .​

DAMAC Properties è una rinomata società di sviluppo immobiliare con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti, fondata nel 1982 da Hussain Sajwani. La società è conosciuta per i suoi progetti di lusso e ha una lunga esperienza nel settore, avendo precedentemente collaborato con Cristiano Ronaldo e il club saudita Al-Nassr .​

Oltre alla sponsorizzazione delle maglie, DAMAC e Chelsea FC hanno lanciato un progetto congiunto: “Chelsea Residences by DAMAC”. Si tratta di un complesso residenziale di lusso a Dubai, ispirato al marchio del club, che comprende oltre 1.400 unità abitative. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza di Chelsea nel mercato mediorientale e a promuovere il turismo e gli investimenti nella regione.​

Con l’avvicinarsi del Club World Cup e l’inizio della stagione 2025/26, Chelsea FC è attivamente alla ricerca di un partner commerciale a lungo termine. L’accordo con DAMAC, sebbene significativo, è considerato una soluzione temporanea mentre il club esplora ulteriori opportunità di sponsorizzazione .​

In sintesi, la collaborazione con DAMAC rappresenta un passo importante per Chelsea FC nel rafforzare la sua presenza internazionale e nel consolidare legami strategici con il mercato mediorientale.

n passato, il Chelsea ha stipulato contratti di sponsorizzazione della maglia di valore significativo. Ad esempio, l’accordo con Yokohama Tyres, in vigore dal 2015 al 2020, aveva un valore annuale di circa £40 milioni. Attualmente, il club ha un accordo con Nike per la fornitura delle divise, del valore di £60 milioni all’anno fino al 2032.