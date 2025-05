Sport e finanza, Palazzi (Ad ChainOn): “Sostenibilità ambientale nuova frontiera per sponsorizzazione nello sport”.

“Il mercato delle sponsorizzazioni si conferma uno dei motori più dinamici e in crescita del sistema economico globale legato allo sport, alla cultura e all’intrattenimento. Nel 2025 si prevede un valore di 117,1 miliardi di dollari e i numeri saliranno esponenzialmente entro il 2030, con una quota stimata di 189,5 miliardi di dollari e un CAGR del +8,73%. Entrando più nel dettaglio, lo sport occupa oggi il 67,4% del totale degli investimenti in sponsorship, una tendenza che è destinata a cambiare radicalmente”. È quanto ha dichiarato Giovanni Palazzi, Amministratore Delegato di ChainOn al giornale economico-finanziario Il Bollettino.

“Una tematica che sta emergendo sempre di più, soprattutto in Europa, – ha proseguito – è quella delle sponsorizzazioni con impatto positivo. C’è una crescente attenzione nei confronti dei marchi che supportano cause ambientali, culturali, sportive e sociali a impatto positivo e bisognerà sempre di più tenere in conto la tematica dell’omogeneità della sponsorizzazione con gli obiettivi ambientali. Pensiamo per esempio alla diminuzione dell’impatto di CO2 in un evento”.

“In molti casi – ha aggiunto Palazzi – si parlerà addirittura di una condizione sine qua non per avviare una collaborazione. Il discorso si allarga anche alle istituzioni. Emblematico l’esempio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dove tutti i marchi che operano nel settore sono attratti dalle promesse di sostenibilità messe in essere dal CIO e dai comitati organizzatori”.

“In Italia – ha concluso Palazzi – il mercato delle sponsorizzazioni rimane in forte crescita, lo scorso anno c’è stato un incremento del 14% rispetto al 2023, indotto da un tema molto rilevante che è quello delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prevediamo che il prossimo anno i numeri saranno più o meno identici e la crescita resterà simile”.