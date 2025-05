Linee guida per i giochi e scommesse del Decreto Dignità. Nuovo rinvio dell’AGCOM.

Secondo quanto riporta l’agenzia specializzata Agimeg, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha deciso un nuovo rinvio per le nuove linee guida che aiuteranno a interpretare il divieto di pubblicità per i giochi e per le scommesse del Decreto Dignità. L’Autorità ha infatti deciso di non procedere – almeno per ora – con l’avvio della consultazione pubblica sulle nuove linee guida che dovrebbero chiarire l’applicazione del divieto di pubblicità previsto dal decreto Dignità e dalle norme successive.

Durante la riunione del 30 aprile scorso, il tema è approdato all’esame dell’organo collegiale, dopo che venti giorni fa era stato rimandato per ragioni legate al calendario dei lavori. Tuttavia, anziché ricevere il via libera, il progetto di revisione è stato rimandato per la necessità di ulteriori approfondimenti. Il Consiglio ha infatti espresso la volontà di esaminare più a fondo la complessa cornice normativa che disciplina la comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro.

Questo nuovo passaggio allunga i tempi per l’adozione delle linee guida, che l’Agcom intendeva finalizzare anche in vista del rinnovo delle concessioni. Probabile che non si riesca a procedere nelle prossime sedute e che ci sia un ulteriore slittamento a giugno. Da quel momento però si dovrebbe avviare una consultazione pubblica che dovrà durare almeno 30 giorni.