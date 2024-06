Il CSKA Sofia prolunga con il marchio Macron

CSKA Sofia, top club del calcio bulgaro, e Macron proseguono la loro partnership annunciando il rinnovo pluriennale dell’accordo che per la prima volta era stato firmato nel settembre del 2021. Una collaborazione che ha accompagnato in questi anni lo storico club della Capitale bulgara, da sempre protagonista in campo nazionale e internazionale.

Il CSKA Sofia vanta un palmares incredibile: 31 campionati bulgari, 21 Coppe di Bulgaria e 4 Supercoppe di Bulgaria. Sono anche noti per le molte partecipazioni alle competizioni europee e, in particolare, per aver battuto squadre all’epoca detentrici della Coppa dei Campioni come il Liverpool, l’Ajax e il Nottingham Forest. Negli ultimi anni è sempre stato ai vertici della classifica della First League, la massima serie del campionato bulgaro di calcio, lottando fino alla fine con gli storici rivali del Ludogorets. Nel 2023, i Červenite (i rossi) hanno festeggiato il 75° anniversario dalla loro fondazione realizzando, insieme a Macron, una maglia celebrativa che ha riscontrato un grande successo tra i tantissimi tifosi che seguono il club.

“Siamo felici di proseguire questa partnership con uno dei club più importanti del calcio Balcanico ed Europeo. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Un rinnovo che è frutto dell’ottima collaborazione e della fiducia reciproca instauratasi sin dal nostro primo giorno di accordo. In questi anni, insieme al club, abbiamo realizzato alcune delle maglie più belle e di successo della nostra collezione, oltre ad una vasta gamma di prodotti di merchandising dedicati ai numerosi tifosi che con grande passione seguono il club. Da qui e per i prossimi anni insieme, saremo al fianco del CSKA Sofia accompagnandolo verso traguardi sempre più prestigiosi”.

“Quella con Macron è una collaborazione estremamente proficua per entrambe le parti – ha dichiarato Hristo Slavov, Sales Manager del CSKA Sofia – Le opportunità offerte dall’azienda per creare un kit unico, unite all’alta qualità dei materiali, ci permettono di offrire sia ai nostri calciatori che ai nostri tifosi dei capi esclusivi. I dettagli personalizzati permettono di raccontare storie, il taglio è unico e la bellezza del look finale è apprezzata non solo in Bulgaria ma in tutta Europa. Siamo lieti che il nostro team possa collaborare con Macron per dare vita a idee sempre più creative e a elaborare anche le proposte più audaci. La nostra forte collaborazione si estende oltre il primo kit. I nostri tifosi hanno accolto calorosamente l’intera linea di prodotti Macron e, ogni anno che passa, i record di vendita continuano a crescere”.