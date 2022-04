Dall’8 al 15 maggio, appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia. In diretta su Sky e streaming su NOW la 79esima edizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000.

Come per tutti gli ATP Masters 1000, anche per Roma, doppio canale, Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano, con oltre 100 ore di programmazione.

News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Il Foro Italico, dunque, per la settimana degli Internazionali sarà il centro della programmazione Sky Sport, con lo studio condotto da Eleonora Cottarelli e con gli inviati Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante, a guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, con i commenti affidati, tra gli altri, al capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, e a Paolo Lorenzi.

Elena Pero, nella consolidata super coppia con Paolo Bertolucci, e Luca Boschetto guideranno la squadra Sky che si occuperà delle telecronache.

Da non perdere anche l’appuntamento con “Roma: The Insider”, il dietro le quinte del torneo.

Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.