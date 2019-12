Da Venditore a Consulente. Un libro che apre scenari di riflessione su questa nuova professione

“Da venditore a Consulente” (opera “prima” di Chiara Valentini*) è il racconto di chi è riuscita a trasformare la sua passione da cliente (appassionata di sport) in un lavoro coinvolgente di consulente fitness. Il successo imprenditoriale perseguito da una corretta gestione e un investimento continuo su servizi e risorse umane. La storia del successo imprenditoriale di una palestra che diventerà poi un gruppo di centri fitness: Italiana Fitness. La storia di un successo fatto di corretta gestione e di continuo investimento sull’eccellenza dei servizi ai clienti e sulla formazione e valorizzazione delle risorse umane.

Il libro racconta nello specifico un percorso di crescita personale/collettiva che porterà alla nascita del consulente in Italiana Fitness, una figura professionale volta a far emergere i veri valori legati allo sport anche nei momenti aziendali più critici.

Quest’opera oltre a presentarsi come un racconto introspettivo dell’autrice, che ripercorre i diversi momenti della carriera della giovane consulente romana, è il primo momento di riflessione più allargato sullo sviluppo di una professione (quella del consulente di fitness) molto in voga in questi ultimi anni, ma ancora da costruire sotto il profilo delle tutele giuslavoristiche e previdenziali. Aspetti cruciali che il senatore Claudio Barbaro (politico ma soprattutto uomo di sport, come presidente di un ente di promozione sportiva) ha sottolineato durante un recente incontro sul tema