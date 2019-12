MMA: #UFC246 porta nell’ottagono il super match McGregor-Cerrone

(di Lorenzo Vulpis) – Con il nuovo anno tornano i grandi eventi di “MMA” (Mixed Martial Arts). A Las Vegas, presso la T-Mobile Arena, il prossimo 18 gennaio (a partire dalle ore 19:00 locali) si disputerà uno degli incontri più attesi della stagione: parliamo della card #UFC246 che avrà nel match “Conor McGregor-Donald “Cowboy” Cerrone” il suo apice.

“The Notorious” McGregor ha 31 anni contro i 36 di “Cowboy” Cerrone. Quest’ultimo ha combattuto 50 volte, contro i 31 match dello striker irlandese. L’ex campione del mondo UFC ha perso solo 4 volte (l’ultima con il daghestano Khabib Nurmagomedov) in carriera. Cerrone, invece, ha perso 13 volte, ma è anche uno dei fighter più vincenti della promotion americana. In carriera McGregor ha vinto 85 milioni di dollari contro i 5.4 milioni di Cerrone. Secondo molti addetti ai lavori il “Cowboy” di Denver, pur essendo un ottimo thaiboxer, è in fase discendente (ha perso infatti gli ultimi 2 incontri ufficiali).

Per McGregor è l’occasione giusta per rientrare nel “giro” dei top fighter UFC. Secondo i media sportivi americani quest’anno l’atleta irlandese combatterà non meno di 3 volte nell’ottagono. Superato l’ostacolo Cerrone potrebbe incontrare Nate Diaz o Jorge Masvidal (nato a Miami ma di origini cubano-peruviane), tra le stelle della promotion statunitense (“Gamebred” questo il suo nickname ha combattuto anche nei circuiti “Bellator” e “Strikeforce”).

Conor McGregor in questi ultimi anni è riuscito a sdoganare le Mixed Martial Arts, rendendole accessibili anche per il pubblico “mainstream” (ovvero diventando un fenomeno di massa).