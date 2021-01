Crisi di Governo: da domani al via le consultazioni

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’apertura della crisi di Governo da parte del premier Giuseppe Conte, ha deciso di avviare le consultazioni, con tutte le forze politiche, a partire da domani pomeriggio. Secondo quanto riportato da HuffPost, o in tempi brevi si trovano numeri certi e chiarimenti politici, oppure non si potrà immaginare un nuovo incarico per il “Conte Ter”.

Nelle prossime ore sono state fissate le riunioni di PD, M5S e Italia Viva per definire le strategie, mentre il centrodestra ha annunciato che si presenterà compatto alle consultazioni per contrastare l’ipotesi di un Conte Ter (lasciando invece la porta aperta a soluzioni di unità nazionale).