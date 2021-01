REPX Official Partner della eSerie A TIM | eFootball PES2021

Grazie alla partnership con il brand fintech specializzato nella personalizzazione di carte prepagate, eSerie A TIM | eFootball PES2021 lancerà sul mercato la propria carta ufficiale.

Lega serie A e Infront, advisor commerciale della eSerie A TIM, hanno il piacere di annunciare l’accordo con REPX, che per tutta la stagione ricoprirà il ruolo di Official Partner del campionato di eSerie A TIM | eFootball PES 2021. Al centro di questa sinergia si pone la volontà di creare la carta prepagata ufficiale della competizione, che potrà essere richiesta e sottoscritta da tutti gli appassionati.

REPX è una fintech operante nel settore delle carte e sistemi di pagamento, specializzata nella commercializzazione di carte prepagate personalizzate.

I tifosi della eSerie A TIM | eFootball PES2021 potranno quindi ottenere la carta ufficiale del campionato in versione digitale, usufruibile per mezzo di un’app dedicata. Per tutti i sottoscrittori saranno ideate delle opportunità esclusive di accesso a servizi e prodotti legati ad eSerie A TIM | eFootball PES2021.

In poco meno di un anno di attività effettiva, REPX ha già siglato accordi con le più importanti squadre di calcio in Italia e nel mondo, divenendone il fornitore esclusivo di carte di pagamento e connettendo l’asettico mondo finanziario al passionale mondo dei fan e dei tifosi. “Essendo per natura votati all’innovazione – commenta il management di REPX – non potevamo dunque non prestare attenzione al fenomeno eSport, dove il connubio tra sport e tecnologia eccelle e coinvolge una audience di giovani sempre più numerosa ed alla quale siamo molto interessati. La carta prepagata REPX pensata per la eSerie A TIM, permetterà agli appassionati, con un prodotto tecnologicamente all’avanguardia, sia di gestire gli aspetti finanziari tipici della carta, che di vivere una esperienza unica accedendo a notizie ed offerte esclusive riguardanti merchandising, biglietti, inviti ad eventi speciali del mondo dell’eFootball”.

About REPX

REPX (The Reputation Exchange PLC), è una Public Limited Company inglese attiva nel settore fintech ed in modo particolare nella industria dei pagamenti con l’emissione di carte di debito prepagate realizzate in co-branding. Attraverso prodotti ed una serie di applicazioni tecnologicamente all’avanguardia – tutti basati su brevetti di proprietà registrati ed un modello di business innovativo – REPX permette a star del mondo dello spettacolo e dello sport, celebrity, influencer, club sportivi, marchi e città con un’alta attrattiva turistica, di avere una propria carta prepagata personalizzata che, unita ad una App, permette non solo di connettere i propri follower con modalità del tutto innovative ma anche di monetizzare la propria base di fans sui social media. Al contempo, il pubblico di follower accede ad un canale esclusivo e dunque non anonimo di comunicazione, attraverso strumenti di interazione innovativi, più diretti e di maggiore coinvolgimento. Inoltre, la stessa App permette sia di gestire gli aspetti finanziari tipici della carta, che di interagire con l’oggetto della propria passione, accedendo a notizie ed offerte esclusive riguardanti merchandising, biglietti, inviti ad eventi speciali. REPX, dunque, rende il pagamento con la carta Visa o Mastercard una divertente esperienza social, permettendo al titolare di esprimere inequivocabilmente la propria passione quando utilizza la carta prepagata, ma, soprattutto, dandogli l’accesso ad un mondo di privilegi ed all’agognato contatto diretto con la celebrità preferita di turno.