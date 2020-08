Cresce il peso di Heineken nel mondo del calcio. Con il brand analcolico 0.0% sponsorizzerà la Europa League

Il marchio Heineken 0,0% dell’azienda olandese prende il posto della birra Amstel Heineken, che ha sponsorizzato la UEFA Europa League nell’ultimo quinquennio.

“Siamo lieti di dare il benvenuto allo Heineken 0,0% come nuovo sponsor ufficiale della UEFA Europa League. Questa mossa rappresenta l’inizio di un altro grande capitolo della lunga relazione, tra Heineken e UEFA”, ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing di UEFA Events S.A.

Heineken 0,0% è disponibile in 58 mercati in tutto il mondo (ben 34 in Europa). La UEFA Europa League rappresenta una significativa opportunità per il marchio di raggiungere un pubblico sportivo nuovo e coinvolto, con un pubblico complessivo di 550 milioni di persone in tutta la programmazione dal vivo e una media di 37 milioni di spettatori per giornata.

Heineken, oltre a sponsorizzare l’altro evento per club (Champions League) infatti sarà “Official Beer Partner” di UEFA Euro 2020 e, con un nuovo accordo, annunciato nel novembre 2019, ha esteso di altri 3 anni (2021-2024) la partnership con UEFA Champions League.

Il legame tra Heineken e la Uefa Champions League è consolidato da ormai 25 anni e il nuovo accordo con Uefa Euro 2020 consentirà ad Heineken di essere partner del campionato internazionale di calcio più prestigioso d’Europa.