Cambia la strategia commerciale del Milan. Club a caccia di nuovi sponsor 

Nonostante il timore per la recessione economica, in vista soprattutto del prossimo autunno, il calcio continua a stupire, presentandosi come un vero e proprio investimento anticiclico. Sono diversi i club della massima serie ad aver annunciato nuovi accordi commerciali (in molti casi di natura pluriennale). L’ultimo, in ordine di tempo, è il rinnovo della partnership Milan-Emirates (compagnia aerea con base a Dubai). La notizia è ancora più positiva se si considera il settore di riferimento: ovvero il trasporto aereo (uno dei comparti più colpiti dall’emergenza sanitaria=. Nello specifico Emirates investirà 10 milioni di euro annui, con la possibilità di toccare quota 15, considerando la parte “variabile” (strettamente collegata ai risultati sportivi) della jersey-sponsorship. C’è poi una ulteriore novità: la maglia del Milan potrà prevedere nuovi brand (per la prima volta nella strategia commerciale del club). Si attende, pertanto, l’annuncio dello sleeve e/o del training kit sponsor (per il materiale di allenamento). L’emergenza sanitaria ha cambiato le strategie dei rossoneri, interessati a diversificare il numero degli sponsor, così da raccogliere 7-10 milioni di euro in più rispetto al passato.

Sempre restando nella fascia alta del campionato, la Juventus ha riportato a casa, dopo una stagione di stop, il brand nipponico Cygames. Sarà retro partner dei campioni d’Italia fino all’estate 2022. Non si può escludere, inoltre, la futura vendita dello sleeve sponsor sulla manica sinistra dei bianconeri (per più di 10 milioni annuo). Un contratto commerciale molto diffuso in Bundesliga e in Premier League.

Su questo specifico “format” si sta muovendo anche l’Inter del presidente Steven Zhang (nella foto in primo piano). Al lavoro, da diverse settimane, con la dirigenza di IC Markets, colosso australiano specializzato in trading CFD (letteralmente “Contratti per Differenza”) sul mercato Forex. Un investimento pluriennale, stimato dagli addetti ai lavori in più di 15 milioni di euro. Oltre a ciò i nerazzurri stanno valutando il rinnovo della collaborazione con Letou, marchio filippino del gioco, per coinvolgere gli appassionati nerazzurri presenti nel Far east.

Sulle due sponde del Tevere, Roma e Lazio hanno dimostrato forte dinamicità commerciale. I giallorossi hanno firmato con Edison energia e Acronis (tra i colossi della cyber protection), mentre i biancocelesti hanno annunciato la prima regional partnership sui mercati asiatici (è il betting partner HQ Bet) oltre all’accordo con Frecciarossa (già treno ufficiale della squadra) per la sleeve sponsorship.

Ufficializzate, sempre nelle ultime settimane, le partnership tra Atalanta e Kok Sports (realtà attiva nelle scommesse sportive), fino al dicembre 2022, e quella tra Napoli calcio e Bob Sports (gambling). In entrambi i casi si tratta di collaborazioni da sviluppare in Asia, con particolare attenzione alla Cina. L’esplosione di questi contratti è conseguenza diretta dei rigidi paletti imposti dall’attuale esecutivo attraverso il “Decreto Dignità” (dal novembre 2019 sono vietate le pubblicità sui diversi mezzi e le sponsorizzazioni di maglia e/o allo stadio). I club di calcio italiani si sono mossi all’estero per intercettare nuove risorse proprio in un settore, che, fino all’introduzione di delle norme punitive in esame, investiva più di 50 milioni di euro annui (considerando le società di A, B e C). Attraverso le “regional partnership” le squadre possono sviluppare strategie di co-marketing nel pieno rispetto della legge italiana. Ma proprio la riapertura del mercato “domestico” darebbe una boccata di ossigeno in un momento di crisi per l’intero sistema paese.