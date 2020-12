PepsiCo a supporto dell’UEFA in eventi “sostenibili” in Giordania

(di Daniele Caroleo) – PepsiCo ha annunciato il rinnovo della sua partnership con la UEFA Champions League per il ciclo 2021-24, continuando il suo rapporto di lunga durata con la competizione. L’accordo include anche i diritti di sponsorizzazione per la Supercoppa UEFA del 2021, 2022 e 2023.

Tra le priorità principali di questo accordo c’è la particolare attenzione all’ambiente. In relazione a questo argomento, infatti, sono in programma diversi eventi più sostenibili, con gli obiettivi primari di ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica e promuovere il riciclo. Altro aspetto fondamentale di questo accorso sarà la promozione dell’uguaglianza ed il miglioramento delle condizioni di vita. In tal senso, ad esempio, negli ultimi anni, Lay’s, che fa parte del portafoglio PepsiCo, ha contribuito alla costruzione di campi di calcio nei campi profughi di Za’atari e Azraq in Giordania, in collaborazione con la UEFA Foundation for Children. Questa iniziativa ha dato a migliaia di giovani l’opportunità di giocare a calcio in un ambiente sicuro, con le migliori strutture possibili.

Con l’accordo da poco sottoscritto, infine, tramite anche al supporto del TEAM Marketing AG per conto della UEFA, PepsiCo si unisce ad Heineken e a Mastercard come sponsor della Champions League dal 2021 al 2024