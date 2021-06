Lorenzo Insigne è il protagonista azzurro della prima “Panini Instant” dedicata a UEFA Euro 2020

Lorenzo Insigne è il protagonista azzurro della prima “Panini Instant” (nella foto in primo piano) dedicata a UEFA Euro 2020, dopo la vittoria della Nazionale sulla Turchia per 3-0. L’intero torneo verrà infatti seguito da Panini attraverso una serie di “Instant Card”, stampate on-demand e pubblicate dopo ogni partita, disponibili solo per 7 giorni dalla data di pubblicazione. Queste nuove card racconteranno gli eventi salienti degli Europei di Calcio, presentando tutte le partite e le squadre partecipanti in un emozionante romanzo a puntate.

Questa prima “Panini Instant” ritrae il momento dell’esultanza del fantasista azzurro, inseguito dai compagni, e riporta sul retro la descrizione dell’highlight rappresentato nell’immagine, da cui emerge che il 3-0 del match inaugurale rappresenta la prima volta che l’Italia realizza tre reti in una partita agli Europei. Questa speciale card – insieme ad altre 7 dedicate, tra gli altri, alla doppietta di uno scatenato Lukaku, allo spirito di fratellanza dimostrato dai giocatori finlandesi verso il momento difficile vissuto dalla Danimarca per il malore patito da Christian Eriksen e al “rookie” da record Bellingham dell’Inghilterra – può essere acquistata solo su www.panini.it e sugli altri siti del Gruppo, a partire da oggi ed entro e non oltre le ore 16 del 21 giugno 2021. Sarà un’edizione a tiratura limitata, che verrà dichiarata da Panini sulla base delle richieste ricevute dagli appassionati entro la scadenza e anche stampata sulla stessa card.

“Panini, dopo il successo delle Panini Instant Calciatori, dedicate al campionato italiano, ha deciso di realizzarne anche per il torneo UEFA Euro 2020, andando ad allargare l’offerta a livello internazionale tramite i vari siti del Gruppo”, spiega Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Queste card, realizzate subito dopo i momenti più importanti della competizione, grazie alla tiratura limitata e al breve periodo di commercializzazione, diventeranno immediatamente oggetti da collezione per i veri appassionati”.

L’azienda modenese prevede di realizzare almeno una card “Panini Instant” per ogni partita del torneo, con un periodo di commercializzazione di una settimana per ciascuna. Ogni card, destinata a diventare un prezioso oggetto da conservare nel tempo, sarà contenuta in un apposito astuccio per proteggerla da graffi o pieghe. Dello stesso soggetto di card, sarà possibile acquistare direttamente su www.panini.it un pack con 1 solo esemplare (9,90 euro), con 5 card (29,90 euro), 10 card (49,90 euro) o 25 card (99,90 euro). Per ogni pack acquistato in Italia, Panini invierà anche un originale magazine su UEFA Euro 2020, con il calendario del torneo e altre curiosità.

Novità assoluta, gli speciali cofanetti “UEFA Euro 2020 Panini Instant Collector’s Box”: i veri collezionisti hanno infatti la possibilità di prenotare in anticipo, ad un prezzo molto competitivo, tutte le Panini “Instant Card” base che saranno realizzate. E chi vorrà anche le esclusive card “Parallel” dedicate al Top 11 della manifestazione, numerate univocamente e in tirature limitate, potrà prenotare il cofanetto “Limited Edition”, disponibile in sole 414 copie anch’esse numerate. Il cofanetto base è disponibile a 249,90 euro, mentre quello “Limited Edition” a 499,90 euro, fino ad esaurimento scorte. L’offerta termina il 21 giugno.

Le card “Panini Instant” a tema UEFA Euro 2020 vanno ad aggiungersi agli altri grandi prodotti calcistici Panini dedicati alla competizione: la collezione ufficiale di trading cards “UEFA Euro 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off”, uscita nel mese di marzo, e quella ufficiale di figurine “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”, lanciata qualche settimana fa. Entrambe le collezioni sono ancora disponibili in tutte le edicole e su Panini.it.