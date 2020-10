SkySport.it primo sito sportivo in Italia in agosto (dati Comscore)

In agosto, secondo la classifica di Comscore, Skysport.it si attesta per la prima volta al primo posto assoluto tra i siti sportivi.

L’universo digitale di Sky Sport raggiunge quota 13,77 milioni di utenti unici con un trend moto positivo di +2,2 milioni rispetto al mese precedente (+19%) e un saldo positivo di 640 mila utenti unici rispetto al secondo posto del ranking.

Inoltre, in questi ultimi mesi del 2020, ha fatto registrare crescite sostanziali rispetto agli ultimi 3 anni, in tutti i principali KPIs di business, nonostante la crisi che ha investito lo sport a causa dell’emergenza Covid-19: +56% in termini di utenti unici, +138% per le video views e addirittura +382% per le pagine viste (fonte Adobe Analytics)

Numeri ottenuti grazie alla copertura dei grandi eventi sportivi dell’estate, tra cui la chiusura (e ripartenza) del campionato di Serie A, le fasi finali di UEFA Champions League ed Europa League, i mondiali di Formula 1 e MotoGP, oltre alla lunga sessione di calciomercato appena conclusa.

La sinergia tra contenuti editoriali e sviluppi di prodotto – con la fondamentale tappa del rilascio del nuovo sito a ottobre 2019 – è alla base di questo importante risultato, che gli appassionati riconoscono Skysport.it come una destinazione naturale anche nel mondo digitale, grazie alla capacità di raccontare in modo autorevole, credibile e tempestivo il mondo dello sport, garantendo sia una user experience sempre migliore – tra live blog dei grandi eventi in diretta, video, highlights e immagini spettacolari – sia una content discovery semplice, in grado di assicurare un livello di coinvolgimento sempre più alto.