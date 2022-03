CONI Molise: “Sport & Management”, sei webinar per professionalizzare il settore. Al via lunedì 7 marzo

Si parte lunedì 7 marzo: seguiranno altri cinque appuntamenti con cadenza settimanale

Professionalizzare il settore dello sport che va sempre più incontro ad esigenze che – al di là dei contesti e delle categorie – debbono andare verso standard di più ampio rilievo.

Una simile esigenza è alla base della nuova iniziativa della Scuola dello sport del Molise che, con il patrocinio di AssiManager (Associazione Italiana dei Manager di Sport Business), ha programmato l’evento ‘Sport&Management’ – Step 1-, iniziativa all’insegna di un ciclo di webinar con professionisti molisani operanti nella Sport Industry.

L’avvio ci sarà lunedì 7 marzo alle 18:00.

Aprirà i lavori Vittorio Angelaccio – consulente marketing sportivo e delegato Assi manager per Molise e Toscana – che, dopo i saluti istituzionali, presenterà il progetto, con l’introduzione degli argomenti e degli altri cinque relatori molisani.

Seguiranno altri cinque appuntamenti, tutti al lunedì (il 14, il 21 e il 28 marzo e ancora il 4 e l’11 aprile) con i seguenti ospiti, in successione:

 Antonino Morici – giornalista della Gazzetta dello Sport – sul tema della ‘comunicazione sportiva: dal tradizionale al digitale’;

 Alessio Di Nucci – marketing manager di Avis Budget Group – sul tema del ‘marketing e sponsorship sportive’;

 Annalisa Conti – events manager della CEV (Confederazione Europea Pallavolo) – sul tema dell’organizzazione e gestione degli eventi sportivi;

 Antimo Martino – capo allenatore della Fortitudo Basket Bologna – sul tema della ‘gestione delle risorse umane e del team sportivo’;

 Lucia Colitti – direttore generale dell’Università degli studi ‘Foro Italico’ – sul tema della formazione manageriale e management sportivo.

L’iniziativa parte dalla Scuola dello Sport per dare il via ad un percorso di aggiornamento e formazione per le figure professionali che operano in ambito sportivo, proponendolo a tutte le società del territorio.

In ogni appuntamento i professionisti, operanti in contesti nazionali ed internazionali, saranno intervistati nell’arco di un’ora di evento online che, oltre alle testimonianze, proporrà alcuni casi concreti utili a coinvolgere le società molisane, invogliarle a trarre spunti interessanti, a trovare validi interlocutori così da accrescere il loro bagaglio culturale e soprattutto a mettere in pratica, nei rispettivi club, le nozioni e gli strumenti appresi già durante i webinar.

Un form finale, infatti, verrà proposto alle società presenti sugli argomenti che vorranno approfondire così da intercettare le esigenze reali e studiare un successivo percorso formativo ad hoc.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link:

https://molise.coni.it/molise/scuola-regionale/corsi/iscrizione/3714-SPORT_&_MANAGEMENT_-_Kick_off.html

PROGRAMMA DEL KICK OFF (7 MARZO 2022)

Ore 17:45 – Attivazione piattaforma partecipanti

Ore 18:00 – Saluto del Presidente CONI Molise, Vincenzo D’Angelo

Saluto del Direttore della Scuola dello Sport CONI MOLISE: Benito Suliani

Saluto del Coordinatore del CTS della Scuola dello Sport: Prof. Giuseppe Calcagno

Saluto del Presidente di ASSI Manager: Dott. Federico Fantini

Ore 18:05 – Dott. Vittorio Angelaccio: Presentazione del Progetto, introduzione e presentazione dei relatori

Ore 18:45 – Q&A

Ore 19:00 – Chiusura lavori