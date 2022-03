La scuderia Haas licenzia Mazepin e rescinde il contratto con lo sponsor Uralkali

(di Emanuele de Laugier) – Dopo aver atteso un paio di giorni per ragionare sulla questione, dopo che la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) aveva dato il lasciapassare ai piloti russi per gareggiare nelle corse automobilistiche, la Haas, scuderia di Formula 1, ha deciso comunque di licenziare il driver Nikita Mazepin e di rescindere il contratto con il suo principale sponsor Uralkali, di cui una parte della società è di proprietà dell’oligarca Dmitry Mazepin (tra l’altro padre dello stesso Nikita).

La decisione della FIA aveva messo in un posizione complicata il team statunitense della F1 perché, dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, aveva rimosso il marchio di Uralkali, che dava anche i colori alla livrea della monoposto, per l’ultimo giorno dei test pre-stagionali a Barcellona della scorsa settimana.

Con la rescissione dei due contratti, la Haas dovrà trovare un nuovo sponsor ed un nuovo pilota. Quest’ultimo dovrebbe essere Pietro Fittipaldi, nipote del due volte Campione del Mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi.

Il rumour arriva direttamente dalla recente dichiarazione del Team Principal Gunther Steiner: “Se Nikita non potesse guidare, per l’una o l’altra ragione, la prima scelta ricadrebbe su Pietro Fittipaldi. Lui è sempre a disposizione, conosce la squadra e la macchina. Negli ultimi anni avevamo bisogno di un pilota di riserva, specialmente durante la pandemia Covid-19. Non c’è nessuno meglio di Pietro su cui puntare”.

La decisone della Haas arriva il giorno dopo dell’ufficializzazione della cancellazione del contratto pluriennale tra la F1 e il Gran Premio di Russia, che in un primo momento prevedeva solo la cancellazione del GP di Sochi del 25 settembre di quest’anno.