Con Eleven Sports le gare del Cesena FC (Serie C) sono visibili in tutto il mondo

Con la nuova offerta, la piattaforma OTT si conferma punto di riferimento di tutti i tifosi del campionato di calcio di Serie C, in Italia e all’estero

Dall’America Latina alla Spagna, dal Regno Unito alla Germania: ora le gare del Cesena trasmesse su Eleven potranno essere seguite in tutti i Paesi raggiungendo così i tanti tifosi bianconeri presenti all’estero.

Grazie, infatti, alla nuova piattaforma global lanciata all’inizio di questa stagione sportiva la Serie C è raggiungibile in ogni parte del mondo consentendo così a tutti i tifosi del Cavalluccio di seguire la propria squadra ovunque e in maniera semplicissima.

L’offerta, inoltre, non si limita solo alle partite live: il servizio di Eleven, infatti, è arricchito dalle differite e dagli highlights di tutte le partite, che si aggiungono agli approfondimenti e ai contenuti extra a cura della redazione. Un servizio davvero ampio che conferma Eleven punto di riferimento di tutti i tifosi del campionato di calcio di Serie C, in Italia e all’estero.

Per accedere all’offerta i tifosi bianconeri potranno collegarsi direttamente su https://bit.ly/3cZUiu2 attraverso i dispositivi mobili, Smart TV, Chromecast, fire tv stick e app iOS e Android direttamente scaricabili dagli