COLLABORAZIONE TRA I NEW YORK ISLANDERS E NICKELODEON

(di Lorenzo Di Nubila) – I New York Islanders della NHL (National Hockey League) stanno lavorando con Nickelodeon, rete per bambini di proprietà della ViacomCBS, su un’esperienza multipiattaforma per il loro appuntamento con i Pittsburgh Penguins il 3 aprile.

L’idea è nata per coinvolgere bambini e famiglie con l’aggiunta di spettacoli e personaggi di Nickelodeon nella piattaforma di intrattenimento digitale HomeIce Experience del team.

La piattaforma del secondo schermo degli Islanders, così come i loro canali social e digitali, presenteranno contenuti a tema Nickelodeon come SpongeBob, ad esempio.

Danielle Lewis, Director of Game Presentation dei New York Islanders, ha dichiarato: “Abbiamo visto cosa ha fatto la NFL durante il gioco delle wild card ed è stato fantastico trarre ispirazione da lì e collaborare con loro. Quello che stiamo cercando di fare è di estendere le diverse proprietà di Nickelodeon. Abbiamo alcuni elementi all’interno del gioco che spiegano l’hockey, come ad esempio cosa succede quando c’è una penalità? Quanti giocatori ci sono in campo? Cose del genere per introdurre i giovani fan al mondo dell’hockey”.