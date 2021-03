Arena con la Federnuoto fino alle Olimpiadi di Parigi 2024

Con i prossimi campionati italiani assoluti primaverili di nuoto alle porte, presso la piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, si ufficializza il rinnovo di una partnership storica che legherà arena, azienda leader nel settore swimwear, e la Federazione Italiana Nuoto fino alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Arena affiancherà la FIN in veste di sponsor tecnico esclusivo delle squadre nazionali di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e nuoto per salvamento, nonché del Gruppo Ufficiali di Gara.

La Federazione Italiana Nuoto ed arena sono partner da moltissimi anni. I valori e gli obiettivi comuni sono stati alla base di questa unione che ha portato negli anni non solo a grandi successi internazionali nel nuoto agonistico, ma anche alla valorizzazione e diffusione degli sport acquatici attraverso delle operazioni sul territorio nazionale di marketing e comunicazione condivise.

“Siamo molto felici di proseguire il percorso al fianco del nostro partner arena, da sempre tra i più autorevoli brand di abbigliamento e accessori sportivi e di gara – afferma il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli – Insieme ai nostri campioni, che rappresentano un movimento di oltre 5.000.000 di praticanti, arena sarà ancora protagonista e testimone del nostro impegno, in vasca e fuori. Ci attendono sfide esaltanti ed imminenti come i Campionati Europei e i Giochi Olimpici, ma soprattutto aspettiamo con impazienza la riapertura di piscine e palestre e il ritorno alla normalità per migliaia di società sportive che garantiscono in Italia l’attività motoria, la salute di generazioni e la ciclicità dei successi internazionali delle discipline acquatiche. Arena continuerà a sostenerci anche in questa difficile gara perché lo sport, quale veicolo di benessere, educazione e cultura, va tutelato dallo Stato senza ulteriori esitazioni. Ringrazio arena per la fiducia rinnovata in un momento di difficoltà economiche e progettuali senza recenti precedenti e brindo a nuove vittorie ed opportunità da cogliere insieme”.

“Da sempre, la nostra azienda lavora per promuovere gli sport acquatici e il nuoto in particolare come mezzo per migliorare la vita delle persone; la pratica dello sport porta numerosi benefici fisici e mentali, ma le discipline acquatiche, in particolare, ci collegano all’elemento più fondamentale per la vita stessa”, dice il Co-CEO di arena Giuseppe Musciacchio. “Per Arena, la partnership con la Federazione Italiana Nuoto è molto importante, e si inquadra nel nostro impegno continuo al fianco di chi concretamente promuove lo sport e i suoi valori sul territorio. Soprattutto in questo momento di difficoltà generale, dobbiamo continuare a lavorare insieme per garantire una ripartenza veloce del movimento di base, non appena avremo superato la fase più critica della pandemia”.

Il rinnovo di questo sodalizio è celebrato dalla nuova Collezione Bishamon, ispirata al dio guerriero della tradizione giapponese, disegnata e creata da arena per supportare i suoi campioni nel viaggio verso Tokyo 2020, l’evento sportivo più importante dell’anno.

Al suo interno, la Collezione comprende due costumi da competizione – Powerskin Carbon Glide e Carbon Core FX – nonché un’esclusiva gamma Take Down di costumi, accessori e abbigliamento sportivo dove il design del Bishamon Kikko si unisce al Tricolore italiano, creando così una linea unica con i colori nazionali.

Tutti i prodotti Bishamon saranno disponibili online tramite l’e-commerce arena, i negozi arena nonché presso i negozi specializzati ed ai principali eventi di nuoto.

BISHAMON COLLECTION LANDING PAGE: https://www.arenasport.com/it_it/bishamon