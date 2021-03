DISCOVERY IN CORSA PER I DIRITTI ASHES CRICKET

(di Lorenzo Di Nubila) – Secondo il “Daily Telegraph”, il gigante statunitense dei media Discovery è in corsa per trasmettere l’Ashes Cricket di questo inverno sulle piattaforme di streaming Discovery+.

Il quotidiano britannico aggiunge che la gara è a tre, con le emittenti televisive a pagamento Sky e BT per un pacchetto di quattro anni del valore di oltre 50 milioni di sterline (68,7 milioni di dollari). Oltre a ciò, pare che Amazon, che di recente ha potenziato di molto la sua offerta sportiva, non abbia partecipato alla corsa per tali diritti.

Nel loro insieme, il pacchetto sui diritti include sia Ashes Cricket per uomini e donne, ma anche la “One Day International” (ODI), la Twenty20 per uomini nel 2022, la Big Bash League (BBL) e le altre nazionali australiane.

Cricket Australia ha distribuito i documenti di gara per il pacchetto il mese scorso. BT Sport attualmente possiede i diritti di un accordo quinquennale iniziato nel 2016 e pare abbia pagato più di 80 milioni di sterline (110 milioni di dollari).

Tuttavia, The Telegrah riferisce che è improbabile che venga raggiunta una cifra simile a causa della tendenza al ribasso nel mercato dei diritti sportivi.