CINA, LO SPORT SI FERMA PER IL CORONAVIRUS

(di Davide Di Cocco) – Il Coronavirus ha ormai superato le cinquecento vittime e solamente in Cina si registrano più di ventimila casi accertati, mentre le persone sotto osservazione sono più di 180mila. Se da un punto di vista medico “Il Dragone” è stato fortemente colpito, ad aggravare la situazione c’è la brusca frenata economica che ha inevitabilmente colpito la Cina nell’ultimo mese. Colossi come Ikea, Starbucks, Toyota, Hyunday, McDonald, hanno chiuso gran parte dei punti vendita, e anche il mondo dello sport è paralizzato.

LaChinese Football Associationha deciso di rinviare tutte le partite del campionato di calcio in programma nel 2020 a causa dell’epidemia scoppiata a Wuhan. L’allarme epidemia sembrerebbe aver intimorito anche alcuni calciatori. Javier Pastore, secondo il Messaggero, ha fatto saltare il proprio trasferimento in Cina per paura dell’epidemia. Marek Hamsik è tornato in Slovacchia, allontanandosi temporaneamente dalla Cina: a lanciare l’indiscrezione è stato il giornale slovacco Cas.sk. L’ex capitano del Napoli, tesserato con il Dalian Yifang, è stato richiamato in patria dai genitori, preoccupati dal virus che ha invaso il paese.

Sono stati già dirottati ad Amman, in Giordania, gli incontri di pugilato validi come qualificazioni inizialmente in programma proprio a Wuhan, dal 3 al 14 febbraio. Spostato in Australia il torneo di qualificazione di calcio femminile come anche il torneo del basket femminile previsto a Foshan, a 1000 Km da Whuan, che si giocherà invece a Belgrado. Anche il golf ha fatto un passo indietro : è stato cancellato il Blue Bay LPGA, torneo del massimo circuito americano femminile di golf, in programma dal 5 all’8 marzo ad Hainan. Sono state annullate tutte le gare previste a Yanqing, che sarebbero state il primo test in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022, dalle gare di Coppa del Mondo di sci Alpino alle prove di bob e skeleton, che avrebbero dovuto contribuire al processo di certificazione e omologazione della nuova pista cinese. E’ stato cancellato uno degli eventi più attesi di salto a ostacoli, la tappa di Hong Kong del Longines Masters. Quasi certo sarà il rinvio della prossima gara di Formula 1, il Gp della Cina, in programma a Shanghai il prossimo 19 aprile, quarto appuntamento del mondiale 2020. Nonostante alcuni scienziati cinesi abbiano dichiarato di essere vicini alla cura, il paese rimane paralizzato e i danni economici, inestimabili, aumenteranno fino a che non verrà trovata una soluzione certa.