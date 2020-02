Emirates dopo il divorzio dal PSG vola sulla maglia dell’OL

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo e l’Olympique Lione (OL), una delle principali squadre di calcio francesi, hanno annunciato oggi un accordo di sponsorizzazione quinquennale. In base all’accordo, Emirates diventerà lo sponsor principale ufficiale del club dall’inizio della stagione 2020/2021. Proprio in questi giorni era stato ufficializzato il divorzio come vettore aereo ufficiale del PSG (da pochi giorni legato a Qatar airways) e ancora prima main sponsor della divisa di gara.

Il claim di Emirates, “Fly Better“, apparirà sulla parte anteriore dei kit di allenamento e sulle maglie con le quali il Lione scenderà in campo per le partite del campionato francese e per quelle delle Coppe europee fino al giugno 2025. Oltre ad essere sponsor di maglia, l’accordo darà ad Emirates ampia visibilità in tutto il Groupama stadium, nonché nell’ospitalità, in biglietteria e per altri diritti di marketing.

Commentando la nuova partnership, il presidente e amministratore delegato del gruppo Emirates, lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha dichiarato: “Questa partnership è il frutto della nostra strategia di lunga data di connetterci con i nostri clienti in tutto il mondo attraverso lo sport. Con l’Olympique Lione abbiamo trovato un partner che rispecchia l’obiettivo del nostro claim “Fly better”, ovvero cercare di raggiungere i massimi livelli di successo. Inoltre, esiste già un collegamento tra Lione e Dubai con i voli giornalieri di Emirates tra le due città. La partnership è quindi molto di più di un semplice accordo commerciale, e rafforza anche gli investimenti e il contributo economico di Emirates sia nella zona di Lione, che nella Francia nel suo insieme, un paese in cui siamo presenti da quasi tre decenni.

L’Olympique Lione ha uno dei migliori record di calcio tra le squadre francesi e ha preso parte a Coppe europee per 23 anni consecutivi.

Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, ha dichiarato: “L’accordo con Emirates rappresenta un’incredibile opportunità per il nostro club e per tutta la città. Siamo felici perché Emirates è una società leader a livello mondiale, che incarna eleganza e qualità. Si tratta di un brand premium con una comprovata esperienza nelle sponsorizzazioni calcistiche e sportive in generale. Questa partnership a lungo termine è un’eccellente opportunità sia per Olympique Lione che per Emirates. Siamo lieti che la Compagnia aerea abbia riposto fiducia in noi e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Emirates è stata la prima compagnia aerea a collegare Lione agli Emirati Arabi Uniti e, più in generale, al Medio Oriente, Africa orientale e al subcontinente asiatico – via Dubai – quando ha lanciato, nel 2012, i voli diretti per Lione. Questa partnership rafforza l’impegno di Emirates nella regione del Rodano-Alpi, della quale ne ha contribuito alla crescita economica, collegando Lione con alcune delle realtà economiche più importanti del mondo, attraverso il network globale di Emirates che collega 158 destinazioni. Emirates e l’Olympique Lione lavoreranno insieme per raggiungere i fan di tutto il mondo e contribuire ai successi della squadra.

Oltre alla partnership con alcune delle squadre di calcio più importanti al mondo, Emirates è anche partner leader di eventi sportivi tra golf, tennis, rugby, cricket, sport equestri e motoristici.