Ciclismo: “Dolcevita”, marchio del portfolio Melinda, al fianco del Tour of the Alps

Il Tour of the Alps di ciclismo (nella foto una immagine dell’evento) conferma la partnership con Melinda, che si conferma anche quest’anno al fianco della gara a tappe euroregionale che torna, dal 17 al prossimo 21 aprile, sulle strade del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo. Sarà presente, e visibile lungo i percorsi, soprattutto con “Dolcevita”, nuovo brand Melinda dedicato alle mele dolci.

“Con Dolcevita, Melinda abbraccia il mondo della dolcezza e lo rappresenta attraverso un brand semplice, diretto e esteticamente accattivante su cui il Consorzio punta in maniera importante. Con la campagna televisiva, così come con le altre attività organizzate a supporto, abbiamo l’obiettivo di valorizzare sempre più questo nuovo brand, creando un preciso posizionamento sul mercato nazionale e internazionale. Il Tour of the Alps in tal senso rappresenta una ribalta ideale”, ha spiegato Paolo Gerevini, Direttore Generale di Melinda.

Nato nel 1989 e formato da 4mila famiglie di produttori trentini, oggi il Consorzio Melinda è una realtà conosciuta e apprezzata nel mondo.

Al Tour of the Alps il marchio Melinda, in qualità di “Golden Sponsor”, sarà anche quest’anno associato al verde brillante della maglia di leader della classifica generale che potrà festeggiare con un morso di Dolcevita, rendendo il momento della cerimonia protocollare ancora più piacevole e gratificante. “A Melinda, protagonista della storia del ciclismo e della nostra storia – ricorda Giacomo Santini, Presidente del G.S. Alto Garda, la società organizzatrice del Tour of the Alps – siamo felici di offrire un palcoscenico globale per farci tutti conquistare dal sapore e dal colore delle sue straordinarie mele”.