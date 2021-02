Chinese New Year, l’Inter celebra l’inizio dell’anno del Toro con video hero, maglia celebrativa e merchandising dedicato

Il club nerazzurro ha lanciato oggi il video hero dedicato al capodanno cinese con protagonista Lautaro. Disponibile a breve il merchandising dedicato all’anno del Toro e la speciale maglia celebrativa, che la Prima Squadra indosserà in occasione del match contro la Lazio.

L’Inter celebra il Chinese New Year con una serie di iniziative dedicate alla celebrazione dell’inizio dell’anno del 牛 (niú), che si può tradurre in italiano come Toro, Bufalo o Bue.

Protagonista delle celebrazioni del nuovo anno lunare in casa nerazzurra non poteva essere che Lautaro Martinez: il numero 10 nerazzurro, oltre ad essere soprannominato “Toro”, è nato proprio sotto questo segno nel 1997.

Il video hero della campagna, lanciato oggi sui canali digital del club, gioca con ironia sulla differenza di significato del colore rosso nel mondo del calcio (cartellino rosso) e nella cultura cinese, dove la busta rossa (Hongbao) viene regalata per augurare fortuna. Nel video, Lautaro sogna di essere espulso dall’arbitro, ma al risveglio realizza con sollievo di avere invece ricevuto la busta rossa tipica del Capodanno Cinese e che il cartellino rosso del suo brutto sogno era in realtà indirizzato al 2020, simbolicamente espulso per dare il benvenuto al nuovo anno.

Per celebrare il nuovo anno lunare Il club nerazzurro ha inoltre realizzato una Capsule Collection dedicata: elemento caratteristico della linea di prodotti è l’iconico logo dell’Inter, che si arricchisce di un nuovo livello narrativo, portando con sé in modo minimale ma impattante gli elementi più rappresentativi del Toro, l’animale di riferimento del nuovo anno lunare.

La Capsule Collection, disponibile da domani, martedì 2 febbraio, comprende una tshirt, una felpa e una smartphone case arricchite dal logo Inter dedicato al Chinese New Year. La cover è in vendita in esclusiva sull’Inter Online Store, mentre il resto della collezione è disponibile anche sullo Store Amazon dell’Inter.

Le attività dedicate al Chinese New Year coinvolgeranno anche la partita tra Inter e Lazio: la squadra nerazzurra scenderà in campo con una speciale maglia Home celebrativa, che vedrà i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero.

Le maglie di Lukaku, Lautaro, Barella e Hakimi saranno inoltre in vendita, con disponibilità limitata, a partire da domani, martedì 2 febbraio sullo Store Online dell’Inter.