La “Maquina Tricolor” del Gremio in tutto il Brasile

Creatività e passione nel segno del Gremio. Il club di calcio di Porto Alegre, nel Rio Grande do Sul (nella sua storia sportiva ha conquistato 3 coppe Libertadores, 2 Recope sudamericane e 1 coppa Intercontinentale), ha varcato i confini del marketing applicato al merchandising, diventando un modello anche per altre realtà calcistiche internazionali. Milita attualmente nella massima serie verdeoro (in questa stagione in sesta posizione provvisoria) e nel Campeonato Gaúcho, il campionato dello stato federato del Rio Grande do Sul.

Il club intende espandere la propria strategia di merchandising esplorando modalità diverse dai tradizionali canali di vendita (negozi fisici ed e-commerce). Già precedentemente era stata lanciato un progetto speciale destinato al bacino di utenza dei tifosi. All’interno dell’aeroporto “Salgado Filho” di Porto Alegre, infatti, sono stati inseriti dei distributori automatici, ma al posto dei tradizionali snack e bevande venivano erogate le maglie ufficiali della società verdeoro (il cosiddetto Tricolor Gaucho).

E’ stata una operazione-prova, durata tre mesi, per testare l’interesse di questa novità tra fan e semplici turisti-appassionati di calcio. Singolare anche la forma della macchina “vendor”. Raffigurava una maxi maglia con i colori e lo stemma del club. L’operazione ha raggiunto due diversi obiettivi: la crescita della notorietà del marchio e il coinvolgimento dei tifosi, pienamente identificati nei colori societari e nella maglia di gara. Adesso il Gremio, il cui posizionamento è molto forte sul territorio brasiliano, intende rafforzare il progetto in oggetto, una volta tornati alla normalità (ovvero post emergenza sanitaria), favorendo la diffusione di queste vendor machine speciali nelle principali stazioni aeroportuali del paese.