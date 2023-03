Chiliz acquista per 5,2 milioni di euro il 20% di MatchWornShirt

Chiliz, piattaforma di blockchain per lo sports-market, ha effettuato un investimento di 5,2 milioni di euro per rilevare una quota del 20% di MatchWornShirt (MWS), realtà operante nel campo dell’autenticazione, vendita e distribuzione di memorabilia sportivi ufficiali usati durante le partite e autografati.

Sempre Chiliz lavorerà per potenziare il marchio MWS, promuovendo la sua offerta agli oltre 1,8 milioni di utenti di Socios.com provenienti da oltre 170 player sportive in tutto il mondo. Arricchirà i memorabilia di MWS con l’autenticazione sulla blockchain, offrendo nuovi modi di autenticare, interagire e godersi gli oggetti da collezione. Le maglie di MWS saranno disponibili per l’autenticazione sulla Chiliz Chain tramite Nft, fornendo un database decentralizzato in grado di certificare l’autenticità degli articoli