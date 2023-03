ConTe.it e FIGC di nuovo insieme. Sarà Official Partner delle Nazionali Italiane di calcio

ConTe.it Assicurazioni e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato per il prossimo biennio l’accordo di partnership che vede ConTe.it a fianco delle Nazionali Italiane di calcio nella veste di brand assicurativo auto e moto ufficiale della FIGC.

Dopo il triennio (nella foto in primo piano una immagine adv del precedente partenariato) culminato con la conquista del titolo di Campione d’Europa, ConTe.it continuerà a far parte della famiglia FIGC in qualità di “Official Partner”.

L’accordo di sponsorizzazione prevede spazi di visibilità per il marchio ConTe.it durante le partite a bordocampo, nei luoghi deputati alle interviste all’interno dello stadio (mixed e flash zone) e a Coverciano. A questa operazione di brand awareness si accompagneranno una serie di attività e promozioni, che ConTe.it dedicherà a tutti i tifosi degli Azzurri e che saranno svelate, sui social ma non solo, in prossimità di ogni singolo evento sportivo.

“Siamo molto lieti di rafforzare la partnership con FIGC e con tutta la famiglia delle Nazionali. Le Nazionali azzurre sono un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo e uniscono, sotto un’unica bandiera, milioni di tifosi di ogni estrazione sociale, di ogni età e provenienti da ogni parte d’Italia. Ed è proprio il senso di unione e vicinanza, che esplode nella passione per lo sport, il valore che ConTe.it ha da sempre abbracciato e che ha riassunto nel suo stesso nome” ha dichiarato Antonio Bagetta, AD di ConTe.it.