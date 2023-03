Würth entra nella famiglia dei partner del Tour of the Alps 2023

Würth, azienda leader mondiale dei prodotti per il fissaggio e l’assemblaggio, sarà partner del Tour of the Alps 2023.

Un altro partenariato di alto livello raggiunge quindi la carovana della corsa a tappe UCI Pro Series, in programma dal 17 al 21 aprile sulle strade dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Würth è “Premium Sponsor” della corsa euroregionale e il suo marchio adornerà la “Maglia Bianca”, che premia il leader della Classifica del Miglior Giovane, firmata Alé Cycling.

“Come Würth, siamo entusiasti di annunciare la sponsorizzazione del Tour of the Alps 2023. Crediamo che lo sport rappresenti un’importante fonte di ispirazione e di motivazione per tutti, e un evento così prestigioso e stimolante per il nostro territorio si sposa perfettamente con i valori pregnanti della nostra azienda” – afferma Norman Atz, Direttore Comunicazione di Würth Italia – “Siamo particolarmente orgogliosi di mostrare il nostro marchio sulla Maglia Bianca, ulteriore elemento di affinità con la nostra cultura aziendale che ambisce a valorizzare i giovani talenti. Non vediamo l’ora di vivere insieme alla nostra comunità l’emozione del Tour of the Alps 2023.”

La Maglia Bianca Würth premierà il Miglior Giovane del Tour of the Alps 2023, una maglia prestigiosa considerando i tanti giovani lanciati dalla corsa a tappe Euroregionale negli anni. Dal più recente, l’olandese Thymen Arensman, fino a Tao Geoghengan Hart ed Egan Bernal, vincitori rispettivamente di un Giro d’Italia e di un Giro e un Tour de France.

“Il Tour of the Alps ha dimostrato negli anni una grande attitudine a rivelare gemme ancora nascoste e in procinto di esplodere a livello globale”, – afferma Giacomo Santini, Presidente del G.S. Alto Garda, “e proprio per questo la maglia bianca ha per noi un peso e un significato particolare. Siamo felici che sia Würth, una realtà con importanti radici in Alto Adige, uno dei territori dell’Euregio, ad entrare a far parte della squadra del Tour of the Alps e vestire con il proprio marchio i talenti emergenti del ciclismo mondiale.”