Chatri Sityodtong (One Championship) traccia le linee guida della leadership futura nel mondo dello sport

“Nella mia vita, ho avuto la fortuna di vivere (e sopravvivere) 3 grandi crisi finanziarie. Mentre Covid-19 ha creato una crisi globale “una volta in cento anni”, credo che i team di leadership più forti (e le loro aziende) prospereranno in questo ambiente. Grandi capitani non sono fatti nelle acque calme del porto. Grandi capitani sono forgiati nei mari agitati di nuovi orizzonti. Se c’è qualcosa che ho imparato da parte dell’inizio, dell’acquisto, dell’acquisto, della vendita e della gestione di aziende da quando avevo 27 anni, è che la vera leadership non ha nulla a che fare con la popolarità, lo status, il potere, il denaro o la fama. La vera leadership ha tutto a che fare con il cercare di fare ciò che è giusto. I veri dirigenti devono essere impavidi nel cercare di fare la cosa giusta per le persone che servono, anche se possono essere fraintesi, ridicolizzati, derisi, odiati, offesi o temuti per le loro decisioni. #WeAreONE”– ha dichiarato su LinkedIn Chatri Sityodtong, Chairmain e Ceo di One Championship, la più importante e ricca “promotion” di Martial Arts in Asia e tra le più importanti a livello mondiale (insieme a UFC).

In Italia “One Championship” è rappresentata dall’imprenditore/promoter Carlo Di Blasi, il più importante organizzatore di eventi di sports-entertainment nel mondo delle arti marziali (MMA e Kickboxing). Presidente di “Fight1” è l’ideatore di “Oktagon”.