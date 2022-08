Champions League: su Prime Video Dinamo Kiev-Benfica. Al via la nuova esperienza “X-Ray”

Si gioca domani al Stadion Miejski di Lodz, in Polonia, il play-off di andata di UEFA Champions League tra Dinamo Kiev (Ucraina) e Benfica (Portogallo), in programma su Prime Video mercoledì 17 agosto (in diretta e in esclusiva su Prime Video dalle ore 20:30, calcio d’inizio alle 21:00).

A presentare su Prime il Video il match ci saranno Marco Cattaneo, Luca Toni e Massimo Oddo. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini mentre Alessia Tarquinio racconterà il match da bordocampo. Ritorna anche l’highlights show in diretta dallo studio di Prime Video con i gol e i momenti salienti di tutte le partite di questo turno preliminare.

E per un’esperienza di visione ancora più immersiva, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

I clienti Prime in Italia potranno vedere la partita attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.