Il magnate Roman Abramovic vola in Bielorussia per i negoziati russo-ucraini

Colpo di scena nel conflitto russo-ucraino in salsa calcistica. Il miliardario russo-israeliano Roman Abramovic (da sempre legato al brand Chelsea FC) si troverebbe attualmente al confine con la Bielorussia, per fornire il suo sostegno personale ai negoziati per un cessate il fuoco tra i delegati russi e ucraini. Lo riporta il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” ed è stato confermato anche da fonti vicine al club londinese, sotto il controllo del magnate fino a qualche giorno fa.

“Gli ucraini hanno chiesto ad Abramovic di aiutarli a portare avanti i colloqui e lui è giunto in Bielorussia per partecipare alla discussione”, si legge sul popolare quotidiano israeliano.