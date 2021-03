CAZOO e la EFL (English Football League) firmano un accordo di sponsorizzazione pluriennale

(di Amedeo Neri) – La visibilità verso tutti i 72 club dell’EFL, incluso il marchio sui LED all’interno degli stadi e le risorse digitali nei giorni delle partite. La English Football League ha firmato con Cazoo (rivenditore online di auto usate) un accordo di sponsorizzazione pluriennale. L’accordo garantisce a Cazoo

Il marchio sarà presente anche in tutte le finali dell’EFL allo stadio di Wembley, tra cui la Carabao Cup, il Papa John’s Trophy e le finali dei play-off di Championship, la League One e la League Two. Il Papa John’s Trophy sarà il primo di questi, che si svolgerà il 13 marzo tra Sunderland e Tranmere Rovers.



Trevor Birch, il nuovo amministratore delegato dell’EFL, ha dichiarato: “È una testimonianza che le nostre competizioni attraggono ancora sponsor, e testimonia la forza unica dell’EFL per fornire l’attivazione locale su scala nazionale che, nonostante le difficoltà della pandemia, marchio in rapida ascesa come Cazoo è entrato a far parte del nostro portafoglio di partner della Lega. Non vediamo l’ora di lavorare con una società così innovativa che ha già una solida presenza nel calcio mentre li aiutiamo a raggiungere i loro obbiettivo di diventare il più famoso rivenditore di auto nel Regno Unito“.



L’elevato numero di accordi firmati da Cazoo ha segnato una nuova tendenza nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.