Six Nations Rugby e CVC annunciano una partnership strategica a lungo termine

(di Federico Navarro) – Come riportato dal sito ufficiale del “Six Nations Rugby” la collaborazione svilupperà ulteriormente il Torneo delle Sei Nazioni e la serie di partite Internazionali d’Autunno a vantaggio di giocatori, tifosi e della comunità rugbistica.

365 milioni di sterline per 1/7 delle quote di Six Nations Rugby, collaborando con le Federazioni rugbistiche di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia che insieme riterranno 6/7 delle quote. Secondo i termini previsti, CVC Fund VII investirà una cifra vicina a

CVC metterà a disposizione della manifestazione tutta l’esperienza commerciale acquisita in 20 anni di investimenti nello sport.

La partnership con Six Nations Rugby arriva in un momento favorevole, a seguito della recente introduzione della gestione centralizzata delle attività operative del Torneo delle Sei Nazioni maschile, femminile, Under 20 e degli incontri Internazionali di Autunno.

Gli obiettivi della partnership sono: investire nella crescita e nello sviluppo del gioco; valorizzare ulteriormente lo spettacolo sportivo di tornei, squadre e brand; consolidare l’acquisizione di dati, tecnologie e competenze commerciali a supporto di tali piani ambiziosi. Questo progetto assicurerà la crescita continua del movimento, sia a beneficio degli appassionati sia per avvicinare nuovi tifosi al mondo della palla ovale.

Secondo quanto riportato dall’accordo le sei Federazioni manterranno la responsabilità esclusiva per quanto riguarda le questioni sportive e il controllo maggioritario in materia di decisioni commerciali. L’investimento di CVC Fund VII in Six Nations Rugby sarà saldato alle Federazioni nel corso di cinque anni, per riflettere la natura a lungo termine dell’accordo. L’investimento di capitale, unitamente alla crescita prevista per i tornei, servirà alle Federazioni per sostenere lo sviluppo del gioco negli anni a venire, a tutti i livelli nei rispettivi territori.