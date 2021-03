FIGC si affida a EY per la digitalizzazione dei processi organizzativi e gestionali della federazione

EY, tra i player leader in consulenza e in servizi professionali per le aziende, e FIGC hanno siglato una partnership strategica che ha lo scopo di sviluppare una roadmap di iniziative per la digitalizzazione dei processi organizzativi e gestionali della Federazione.

Inserita all’interno di un processo di evoluzione già avviato da Figc, questa partnership ha lo scopo di valorizzare ulteriormente gli importanti asset della Federazione, che coordina tutte le squadre nazionali. L’obiettivo è la valorizzazione della fan base azzurra.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con Figc nel suo percorso di trasformazione – ha dichiarato Donato Ferri, Mediterranean Consulting Leader di EY – L’evoluzione della struttura digitale di una federazione sportiva nazionale come Federcalcio, infatti, è fondamentale per l’evoluzione della propria organizzazione e gestione, ma è anche un’opportunità incredibile per l’ottimizzazione dei propri processi core e proprio in un periodo difficile come quello attuale lo sport ed i suoi valori assumono una rilevanza fondamentale per le persone e per quello che rappresentano queste organizzazioni”. Per il segretario generale della Figc, Marco Brunelli “l’accordo di collaborazione con EY segna un ulteriore passo in avanti nel processo di modernizzazione del nostro modello organizzativo e gestionale, in particolare per quanto concerne lo sviluppo delle attività tra Figc e i suoi stakeholders. Ci attende un anno di grandi eventi e di appassionanti sfide sportive nelle quali saremo protagonisti. L’auspicio è quello di fare squadra assieme ai nostri partner e tifosi, e raggiungere nuovi traguardi utili a valorizzare ulteriormente la meravigliosa storia del calcio azzurro”.