Caso Wagner: il presidente Putin si rivolge alla nazione

Dopo la notizia dell’insurrezione armata, a Rostov sul Don, dei mercenari del gruppo Wagner (nella immagine in primo piano il logo del gruppo), il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, è intervenuto sul tema a reti tv unite.

“Mi rivolgo a coloro che sono stati coinvolti nella “impresa criminale”. Stiamo combattendo per la vita e la sicurezza della nostra gente. Per il diritto di rimanere in Russia. Ciò richiede unità. Tutto ciò che ci indebolisce va scartato.

Le azioni che rompono la nostra unità sono un coltello nella schiena di tutti noi. Lo stesso fu fatto nel 1917, quando la vittoria fu rubata. Ha portato alla disgregazione dello stato, alla perdita di enormi territori. Gli opportunisti hanno guadagnato il profitto. Non lo permetteremo. Ci difenderemo dal tradimento interno. Quello che stiamo affrontando è un tradimento interno.

Gli eroi di Wagner hanno combattuto per la Russia, il loro nome è stato tradito anche da coloro che ci spingono alla guerra civile.

Qualsiasi discordia interna è un pericolo mortale. Un colpo contro il popolo russo. La risposta sarà dura.

Chiunque si sia schierato dalla parte dell’ammutinamento sarà punito. Risponderanno alla legge e al nostro popolo. Sono in corso di attuazione misure antiterrorismo. La situazione a Rostov sarà affrontata e risolta.

Come presidente e comandante in capo, come cittadino russo, farò di tutto per proteggere la Russia. Coloro che hanno alzato le armi contro i compagni d’armi risponderanno del loro tradimento. L’unica scelta giusta per loro è smettere di partecipare all’impresa criminale. Prevarremo su tutte le difficoltà. Diventeremo più forti.”