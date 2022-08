Canale Group è Main Sponsor della Reggina 1914

) è lieta di annunciare che. Società impegnata a livello nazionale nella realizzazione e nella manutenzione di reti gas metano, Canale Group abbraccia nuovamente i colori amaranto.

La decisione della Canale Group di legare nuovamente il proprio nome alla principale espressione sportiva della città di Reggio Calabria, nasce dall’amore e dalla passione che la società nutre da sempre per la propria terra. A ciò, si aggiunge il desiderio di condividere un importante progetto di rilancio del brand, grazie al connubio con una realtà ambiziosa e solida come la Reggina 1914, ed al coinvolgimento – per entrambe le parti – di figure istituzionali di spessore nazionale, al fine di raggiungere insieme traguardi prestigiosi, a livello sia sportivo che imprenditoriale.

“Siamo lieti che Canale Group abbia scelto la Reggina per rilanciare il proprio brand – dichiara il presidente della Reggina 1914, Marcello Cardona. Quando una partnership è frutto di nobili principi ed attaccamento alla città che si ha l’onore e l’onere di rappresentare, presente e futuro non possono che portare ad ottimi risultati e traguardi prestigiosi”.