Breaking News – Francesco Totti sbarca in Albania con il marchio Comodità. Poster con soggetti adv a Tirana

(di Marcel André Vulpis) – Francesco Totti è il nuovo testimonial di “Comodità“, catena di negozi di arredamento molto popolare in Albania. Attualmente l’ex capitano giallorosso è on air a Tirana, nei negozi di questa catena (molto simile come impostazione marketing a Ikea), con una serie di soggetti adv che giocano sull’immagine forte, oltre che internazionale, del n.10 della AS Roma.

L’ex capitano è molto stimato dai vertici della Federcalcio albanese ed era già stato loro ospite, in occasione della finale (poi vinta per 1-0 sugli olandesi del Feyenoord lo scorso 25 maggio, proprio a Tirana) di Uefa Conference League, per poi incontrare il Premier Edi Rama, trattenutosi molte ore in conversazione con Totti.

Per l’ex regista capitolino non è l’unica operazione pubblicitaria operativa. Infatti è testimonial di Very Mobile (in abbinamento con il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic) e del marchio internazionale di gelati Grom. Oltre a ciò è brand ambassador, sempre a livello internazionale, di Digitalbits, sponsor di maglia dell’FC Inter e della AS Roma. Per “Comodità” oltre a prestare il proprio volto in una serie di messaggi pubblicitari, firma tutti i soggetti visual con il proprio autografo personalizzato (come si vede nella immagine in primo piano).