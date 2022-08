Givova realizza l’Home Kit della Reggina 1914 tra tradizione ed innovazione 

(di Antonio Spina) – Reggina 1914 (Serie BKT) e l’official technical sponsor Givova (azienda italiana di abbigliamento ed accessori sportivi in orbita della Gianto S.r.l di Scafati, in provincia di Salerno) presentano l’home kit ufficiale per la stagione sportiva 2022/23.

La nuova jersey nasce con l’idea di omaggiare gli straordinari traguardi raggiunti a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.Il concept include la storia, la tradizione e i colori che, da sempre, il club ha portato in giro per l’Italia e per il mondo, senza perdere di vista il carattere dell’innovazione.

La maglia è completamente amaranto, pantaloncini e calzettoni in total black. I loghi, Reggina 1914 e Givova, sono realizzati con materiali ecosostenibili e con l’ausilio della tecnologia brevettata 3D.

Il Presidente di Givova, Giovanni Acanfora e l’amministratore unico, Giuseppina Lodovico, hanno commentato : “Siamo particolarmente entusiasti della sponsorship con la Reggina 1914 e scenderemo in campo con questa storica squadra, supportandola in ogni momento. Givova è ormai un brand riconosciuto a livello internazionale, ma è innegabile che vestire una compagine del nostro meraviglioso Sud Italia ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Crediamo nella squadra, nel Mister Filippo Inzaghi e in tutto il club amaranto, che affiancheremo con impegno e professionalità: è la strada giusta per ambire a grandi traguardi e per ottenere grandi risultati.”

” Siamo contenti e orgogliosi di poter regalare ai tifosi della Reggina, insieme al nostro Technical Sponsor Givova, una maglia e dei colori che rievocano ricordi indelebili – ha dichiarato il Presidente della Reggina 1914, Marcello Cardona – La visione di innovazione del nostro partner e i valori tradizionali e, al contempo, futuristici della nostra Società sono un connubio che porterà professionalità e competenza.”