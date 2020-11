Canal Plus pronto a prendersi i diritti della Ligue-1: offerta da 700 milioni di euro

(di Matteo Dionisi) – Canal Plus è pronto a scendere in campo per un colpo a sorpresa. Il gruppo francese, infatti, sta per presentare un’offerta economica del valore di 700 milioni di euro. Blitz finalizzato alla acquisizione dei diritti della Ligue1 Uber Eats (prima divisione del calcio d’oltralpe), attualmente detenuti da MediaPro. L’operazione in esame fa parte di una difficile negoziazione tra la stessa MediaPro e French Football Professional Football League (LFP), dopo il mancato pagamento della rata di ottobre.

Ad oggi Canal Plus detiene i i diritti esclusivi di 2 match per singola giornata (fino alla stagione 2023-2024). Un’operazione pari a 330 milioni di euro all’anno, secondo Sport Business.

L’offerta che Canal Plus sta per proporre alla Lega calcio produrrà una vera e propria rivoluzione nella “scacchiera” dei diritti del football francese. MediaPro, per la cronaca, ha raggiunto un accordo pluriennale con LFP del valore di 780 milioni a stagione (8 partite, per singola giornata, fino alla stagione 2023-2024). Questa operazione è strettamente collegata alla posizione economico-finanziaria del colosso iberico, che non ha ancora versato l’ultima rata da 172 milioni di euro (corrispondente all’accordo firmato lo scorso ottobre), a causa dei mancati incassi pubblicitari come effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Da allora Lega e Mediapro sono coinvolte in un tentativo di mediazione presso il Tribunale di Commercio di Nanterre per cercare di trovare una soluzione concordata, sia per il pagamento di ottobre che per il prossimo esborso previsto per il 5 dicembre 2020. Questa negoziazione dovrebbe concludersi entro il 7 dicembre, secondo il quotidiano L’Equipe. La proposta di MediaPro prevederebbe riduzione del 25% dell’accordo. Sempre gli iberici hanno chiesto alla LFP l’estensione del contratto per altre 2 stagioni (consentirebbe l’estensione del contratto fino al termine della stagione sportiva 2025/26).