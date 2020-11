Tennis, c’è l’accordo tra FIT e Joma: nuovo sponsor tecnico per la federazione

(di Marco D’Avenia) – Lo scorso 19 novembre la FIT (Federazione Italiana Tennis) ha diramato sul proprio sito ufficiale un comunicato che sancisce l’accordo con “Joma”, che sarà il nuovo sponsor tecnico ufficiale. La collaborazione partirà dal 1° gennaio 2021, durerà cinque anni e vedrà il brand dell’azienda spagnola figurare su tutti i capi in dotazione alle squadre azzurre.

La qualifica di sponsor tecnico darà grande visibilità al marchio “Joma”, che sarà presente dal settore tecnico agli insegnanti, dagli ufficiali di gara al padel, dal beach tennis al wheelchair tennis, passando inoltre per i Centri Estivi e per il canale televisivo “SuperTennis”. Tuttavia questo non sarà l’unico aspetto dell’accordo. La federazione ha annunciato che a seguito della presentazione ufficiale di “Joma” come nuovo sponsor tecnico, sarà svelata anche una collezione targata FIT.

Non una semplice sponsorizzazione, ma una strategia di marketing completa, come emerge dalle parole di Angelo Binaghi (nella foto in primo piano), presidente della Federtennis: “Con Joma porteremo sui mercati internazionali l’immagine del nuovo tennis italiano, coniugando qualità, eleganza e voglia di vincere”. Aspetto sottolineato anche da Alberto Lopez, direttore generale di Joma Sport e responsabile del reparto tessile: “Per Joma questo accordo rappresenta una grande opportunità, non solo nel mondo del tennis, ma in tutto il mercato italiano”.

Fondata nel 1965 a Toledo, la Joma è lo sponsor personale del tennista italiano Marco Cecchinato e dello spagnolo Pablo Carreno Busta, fresco semifinalista agli US Open, nonché fornitore ufficiale di Torino e Atalanta per quanto riguarda la Serie A.