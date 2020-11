Breaking News – Morto Maradona, un arresto cardiocircolatorio si porta via il Pibe de Oro

(di Marco D’Avenia) – Questo maledetto 2020 si porta via anche lui: Diego Armando Maradona è morto oggi a Buenos Aires. Al momento i dettagli sulla notizia che sconvolge il mondo del calcio, costretto a compiangere il “Pibe de Oro”, sono pochi. Quel che è certo è che sia stato un arresto cardiocircolatorio a porre fine alla vita del più forte giocatore di tutti i tempi.

Due leggendari scudetti al Napoli (1987 e 1990), una Coppa Italia, una Coppa UEFA e un mondiale vinto con la sua Argentina nel 1986 per un giocatore capace di entusiasmare con le sue giocate. Alcune di queste al limite delle leggi della fisica, come il gol su punizione messo a segno contro la Juventus al San Paolo, o come il leggendario “coast-to-coast” proprio nel quarto di finale del 1986 contro l’Inghilterra commentato da Victor Hugo Morales.

Così il “Barrilete cosmico” ci lascia all’età di 60 anni. La notizia strazia i cuori di tutti gli appassionati, che hanno seguito con apprensione gli ultimi giorni di Maradona. Il “D10S” aveva infatti subito il 3 novembre scorso un’operazione al cervello per rimuovere un ematoma subdurale, poi un arresto cardiocircolatorio gli è stato fatale.

Arrivano da tutto il mondo del calcio, e non, messaggi di cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona. Dal premier italiano Giuseppe Conte al presidente dell’Argentina, dal cantante Gigi D’Alessio al direttore del quotidiano Tuttosport Xavier Jacobelli, solo per citare alcuni: sui social tutti piangono la scomparsa di un giocatore, sempre sotto i riflettori e lascia un vuoto incommensurabile. Intanto il profilo Twitter del Napoli si tinge a lutto con lo stemma sociale che, da azzurro, ora si fa tutto nero.