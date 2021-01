Campobasso calcio (Serie D): accordo con Italian Football Tv per sbarcare negli USA

“Cercheremo di offrire al Campobasso Calcio una dimensione internazionale. Abbiamo appena chiuso un accordo con Italian Football Tv, un canale americano che farà adottare i nostri ragazzi anche dal pubblico d’Oltreoceano. Negli Stati Uniti ci hanno già ribattezzato gli ‘Underdogs’: sono convinti come noi che questa possa essere una storia di successo che parte dal basso, da una terra umile ma generosa. Il nuovo socio Matt Rizzetta, che è entrato nel club con una quota minoritaria ma che ha già un’opzione per rilevare fino al 40%, sarà un uomo chiave per lo sviluppo del brand e della comunicazione su un mercato come quello ‘a stelle e strisce’ che lui conosce benissimo. Il suo entusiasmo e le sue competenze ci garantiranno una marcia in più.”

Con queste parole pubblicate sul sito e sui social Mario Gesuè, presidente del Campobasso Calcio (club di Serie D – girone “F”) – ha spiegato l’accordo con Italian Football Tv per far conoscere il brand calcistico negli USA.

Il 2 luglio 2019 la società molisana era passata ad Halley Holding, fondo di private equity di diritto svizzero e di proprietà inglese rappresentato dal punto di vista legale da Mario Gesuè, componente della società rossoblù anche nella stagione precedente.