Emma Villas Aubay Siena celebra i propri partner con un annuncio speciale

In occasione del primo weekend del nuovo anno, la dirigenza della Emma Villas Aubay Siena ha deciso di omaggiare i propri partner (oltre ai tifosi, che, ogni giorno, sostengono il club toscano di A2 volley maschile). Per l’occasione è stato pubblicato un annuncio “speciale” sul quotidiano La Gazzetta dello Sport, dedicando l’iniziativa agli sponsor (con in prima fila i marchi “Emma Villas” e “Aubay”) e agli fornitori ufficiali di questa difficile stagione sportiva.