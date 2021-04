L’UEFA RISPONDE ALLA SUPERLEGA CON LA VERSIONE NUOVA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

(di Leonardo Zermo) – La UEFA risponde alla nascita della Superlega Europea presentando la nuova Champions League: dal 2024 la maggiore competizione calcistica europea cambierà radicalmente la formula dei gironi e passerà da 32 a 36 partecipanti.

Durante la bufera mediatica causata dalla nascita dell’European Super League, il Comitato Esecutivo dell’UEFA esce allo scoperto dando vita a una versione completamente nuova della Champions League. Innanzitutto la maggiore competizione europea passerà da 32 a 36 squadre partecipanti. Queste, divise in quattro fasce secondo il ranking UEFA, disputeranno dieci partite decise tramite un sorteggio in un unico girone allargato. Le prime otto classificate accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta, mentre le classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione si affronteranno in otto spareggi per determinare le altre qualificate alla fase eliminatoria. Le restanti formazioni, dalla venticinquesima alla trentaseiesima, verranno eliminate dalla competizione. Dagli ottavi di finale in poi lo svolgimento rimarrà invariato rispetto a quello attuale. Inghilterra, Spagna, Italia e Germania dovrebbero mantenere quattro accessi diretti alla Champions League, mentre la Francia tre.

Tra i voti a favore di questa nuova formula spicca quello di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, che dunque sembra ormai nettamente schierato dalla parte della UEFA e non da quella dei top club-Superlega.