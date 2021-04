FORMULA UNO: ANNUNCIATO UN ACCORDO PER ORGANIZZARE UNA GARA A MIAMI DALLA PROSSIMA STAGIONE

(di Lorenzo Di Nubila) – La Formula Uno conclude un accordo decennale per correre a Miami dalla stagione 2022.

Il Gran Premio è in programma da diversi anni dopo l’acquisizione (da parte del conglomerato americano Liberty Media) della serie mondiale di sport motoristici (nella stagione 2017).

Ma dopo una serie di battute d’arresto, un contratto decennale per correre all’Hard Rock Stadium, sede della squadra locale della National Football League (NFL), è stato confermato in vista del GP dell’Emilia Romagna di domenica.

Il round di Miami, il primo nella storia dello sport, diventa la seconda gara di Formula Uno ad essere organizzata negli Stati Uniti, con il Circuit of the Americans di Austin (un appuntamento fisso in calendario dal 2012).

La nuova pista sarà lunga 3,36 miglia e includerà 19 curve e 3 rettilinei. Una data per la gara deve ancora essere annunciata, ma Domenicali ha confermato che si svolgerà nel secondo quarto di stagione.

Il round di Miami potrebbe coincidere con il Gran Premio del Canada, che si svolge tradizionalmente nel mese di giugno. I vertici della F1 hanno anche aggiunto che non ci sono piani per aggiungere gare extra negli Stati Uniti e che il calendario del prossimo anno molto probabilmente includerà 23 Gran Premi.