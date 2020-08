Preziosi si dichiara stanco del “suo” Genoa, dopo 35 anni di presenza nel mondo del calcio

“Ogni anno dico le stesse cose…Penso che, quest’anno, sia l’anno in cui io, con la mia famiglia, dobbiamo fare le nostre considerazioni sullo staccarci un po’ da questo mondo dopo 35 anni. È il momento di fare un passo indietro e lasciare ad altri la possibilità di fare meglio…Il Genoa è in vendita da tre anni. Vorrei staccarmi dalle responsabilità di ingaggio dei calciatori e di gestione della società” – lo ha dichiarato oggi a “Radio Rai” il patron del Genoa CFC, Enrico Preziosi. In questa stagione i rossoblù hanno conquistato il pass per restare in Serie A nell’ultimo match stagionale, vincendo in casa per 3-0 sull’Udinese.