Calcio: Unilever entra nella famiglia degli sponsor di Euro2024

Unilever sarà “official sponsor” di Euro24 in Germania (nella foto in primo piano il logo), prossima edizione degli Europei di calcio (evento a marchio FIFA) con prodotti delle aree nutrition e personal care.

I brand di Nutrition presenti durante la manifestazione continentale saranno Hellmann’s, Calvé, Knorr, Colman’s, Amora e The Vegetarian Butcher.

Forti della lunga tradizione di Unilever Personal Care nella sponsorizzazione di grandi eventi sportivi e nella promozione dell’amore per lo sport, Rexona (conosciuto anche come Sure, Shield e Degree a livello globale), Dove Men+Care, Axe (Lynx in UK), Radox e Dusch Das saranno anch’essi official sponsor dell’evento paneuropeo.

“Il piacere del cibo gioca un ruolo molto importante nel modo in cui ci riuniamo con gli amici e la famiglia durante gli eventi sportivi, che si tratti di assistere insieme a migliaia di altre persone negli stadi o di fare il tifo comodamente da casa. I brand di Unilever Nutrition sono fieri di essere parte di questo grande evento europeo, che ha risonanza anche a livello globale, e di raggiungere ancora più persone attraverso l’amore per il calcio”, ha spiegato Peter Dekkers, nutrition general manager Europe di Unilever.